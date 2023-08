Elektritööstuse Liidu juht: Eesti riik tapab oma majanduse konkurentsivõimet

Elektriliinid. Foto: Liis Treimann

Rahal ei ole kodumaad ning kuna Eestis kehtivad elektri tootmise ja tarbimisega seotud regulatsioonid ja tasud panevad põntsu meie konkurentsivõimele naaberriikidega, siis raha voolab lihtsalt minema, rääkis saates „Energiatund“ Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare.

Vare sõnul on Eestis sisemaine regulatsioon palju karmim kui Euroopa Liidus ja sellega lõigatakse enda konkurentsivõimet.

„Kui Euroopa Liit midagi kehtestab, siis tuleks see samaväärselt üle võtta, mitte teha nii-öelda rangemaid piiranguid,“ rääkis Vare ja lisas, et rangem piirang on erandina lubatud siis, kui see tekitab paremat konkurentsivõimet ehk annab mingi eelise. „Aga kui see seda ei tekita, siis see on tegelikult oma riigi majanduse konkurentsivõime tapmine.“

Vare lisas, et Eesti üks probleem on see, et meil on praegu odavaid taastuvenergia tootmisvõimsusi vähe, mis tooksid turupõhist hinda alla. Tema sõnul läheb tööstus sinna, kus on odav energia ja kus on ka füüsiliselt kohapeal odavad elektritootmise võimalused.

Seekordses „Energiatunni“ saates oli külas Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare, kellega tuli jutuks Eesti energiatööstuse konkurentsivõime naaberriikidega, Eesti desünkroniseerimine Vene elektrivõrgust, tuumaenergia vajalikkus Eestis ja taastuvenergiale üleminek. Lisaks rääkisime tuleva kütteperioodi energiahindadest ning Vare jagas soovitusi, kuidas ettevõtjad nendeks paremini valmistuda saaksid.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.