Tele2: läbi tiheda sõela leiame meie väärtusi jagavad inimesed

Eve Karo ja Helena Viiroja räägivad saates "Minu karjäär" värbamisest Tele2s. Foto: Sigrid Hiis

Milline on väärtuste roll värbamisel, arutatakse Äripäeva raadio saates “Minu karjäär”. Oluline on, et nii tööle kandideerija kui ka värbajad oleksid ühel lainel – vastastikune ausus on kõige olulisem, et oleks tagatud sobivus kõige õigema kandidaadi ja ettevõtte vahel.

"Tele2s on elu kõige ägedam värbamiskogemus ka siis, kui tööle ei saa," tsiteerib Tele2 teenindusguru Helena Viiroja ühe ettevõttesse kandideerinu sõnu.

Ettevõtte personalijuht Eve Karo lisab, et nende jaoks on ülioluline värvata inimesi vastavalt ettevõtte väärtustele, ning selleks, et leida kõige-kõigemad telekakslased, tuleb soovijatel tihti läbi väga tiheda sõela pääseda. “Vahel on nii, et inimesele ei sobi pakutav amet, aga ta jääb meile väga südamesse, siis me loomulikult võtame temaga kohe ühendust, kui sobiv roll peaks tekkima,” tõdeb Karo.

Karo enda karjäär on Tele2s kestnud kümme aastat, mille jooksul tüdimust ei ole tekkinud, sest telekomides on kõik pidevas muutumises. “Lisaks muutuvad ka inimesed oma olemuselt pidevalt. Kogu aeg on nii põnev, ausalt,” räägib Karo.

Viiroja, kes Tele2s olnud neli aastat, lisab, et tema tundis esimesest hetkest, et on õiges kohas. “Ma oleks nagu koju jõudnud,” meenutab Viiroja.

Ka on saates juttu Tele2 piiramatust puhkusest, mida see tähendab ja kas tõesti kõik võivad lõputult puhata? Räägime sellest, kuidas ühes noortepraktikal osalejatega siseneb iga suve alguses justkui suvine briis Tele2 ruumidesse ja kuidas see vanemad olijad mõnusalt mugavustsoonist välja viib.

Samuti tuleb saates juttu holistilisest vaatest inimese arengule ning sellest, miks tuleb hapnikumask alati kõigepealt ikka iseendale panna. Saadet juhib Sigrid Hiis.