Artikkel

E-Piima juht: Eesti turg paratamatult kahaneb, korralik kasum ei tulnud siit

Jaanus Murakas Pärnu Tarneahelakonverentsil 2020. aastal esinemas. Foto: Raul Mee

E-Piima juht Jaanus Murakas ütles saates „Kuum tool“, et 100 miljonit maksma läinud uue juustutehase toodangust jõuab Eesti turule mitte rohkem kui 10% ning et siinne turg on paratamatult kahanev.

„Kogu Baltikumi piimandus on ekspordikeskne,“ kinnitas Murakas. „Võiksime siin toota mitu korda rohkem ja palju teenida,“ ütles ta ja tõi näiteks, et ettevõtte Aasia müügipartnerid ootavad pikisilmi E-Piima uuest tehasest tulevat Cheddari juustu.