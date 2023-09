Madis Müller: oleme punktis, kus taastumine võiks peagi alata

Eesti Panga president Madis Müller näeb, et majanduse taastumine võib peagi alata. Foto: Andras Kralla

Eesti Panga president Madis Müller soovitas ettevõtjatel valmistuda nõudluse taastumiseks eksportturgudel ja teha võimalusel investeeringuid tootluse parandamiseks või kaupade lisandväärtuse tõstmiseks.

“Ma arvan, et me oleme just selles punktis, kus taastumine võiks peagi alata, kui me arvestame, et intressimäärad võibolla enam kõrgemale ei tõuse, samal ajal inimeste ostujõud on taastumas, nõudlus eeldatavasti on taastumas nii Eestis kui meie eksportturgudel,” rääkis Müller Äripäeva raadio hommikuprogrammis.