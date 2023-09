Vitsur ja Danil "Kuumal toolil": tulumaksureform on ilmselt vajalik

Sotside välja käidud pankade erimaksu toetab ka Eesti 200, teisipäeval kohtuvad pankade esindajad peaminister Kaja Kallasega. Foto: Andras Kralla

Kui nüüd teha tõesti tulumaksureform, mis ilmselt on vajalik, siis tuleb see piisavalt ja korralikult ette ütelda, mitte nii, et täna saite ja homme võtame ära, leidsid SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil ja LHV majandusekspert Heido Vitsur saates „Kuum tool“.

Danil möönis, et küsida pankade solidaarsusmaksu kehtestamise kohta panganduses töötavatelt inimestelt on väga kaval ja intrigeeriv, kuid igasugune maksuerisus on üldjuhul segadust tekitav ja välisinvestoritele head signaali ei saada.