Saarlased said hiidlaste promomise eest turundusauhinna

Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi. Foto: Alar Truu

Sel aastal hakkasid saarlased oma turundusajakirjaga Mo Saaremaa propageerima nii sise- kui ka välisturistile saarte elustiili laiemalt ning sellega võitsid nad Aasta Turismiteo konkursil aasta turundusteo auhinna.

“Reisiajakirja oleme me teinud päris mitmed aastad, aga ma usun, et see, mis selle võidu koju tõi, on midagi sellist, mis on võib olla väga paljude jaoks on uskumatu: me tegime seda koos hiidlastega,” rääkis Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi. Kampa võeti ka Muhu, Vilsandi, Abruka ja Ruhnu saarte lood ja näo.