Raadiohitid: mida teeks Toomas 6000 euroga ja Hiina elektriautod

LHV võlakirja emissiooni järel otsib suur hulk vaba raha turgudel kohta. Investor Toomas andis kolm soovitust, mida tema teeks 6000 euroga. Foto: RAIGO PAJULA

Äripäeva kuulajaid huvitasid sel nädalal enim investeerimisstrateegiad, arutelud riigi rahanduse üle ja Hiina elektriautod.

Investor Toomas: minu kolm ideed, kuhu paigutada 6000 eurot

LHV võlakirjade meeletu huvi tõttu jõudis investorite kontole suur hulk vaba raha, mis septembri lõpus hakkas turgudel kohta otsima. Saates arutleti, kuhu võiks investor Toomas oma 6000 eurot paigutada, et head tootlust teenida.

Lisaks LHV aktsiale ja uuele finantsplaanile oli saates juttu ka Toomase portfelli suurimatest langejatest, nagu Apple, mis on teist kuud järjest kukkunud, ja elektroonikatootja Incap. Incapi aktsia on kuuga 15% odavnenud ning võib jätkuvalt pakkuda huvitavat võimalust investeerimiseks. Ka analüütikute prognoosist paistab silma, et kasvuruumi võiks jaguda.

"Äripäev eetris": eelarvepoliitikas tehakse Potjomkinit

Peita kulusid ühelt eelarverealt teisele, tõsta toetuseid eelarvest sotsiaalfondide kanda, jätta teadaolevad rahavajadused välja strateegiast, mis peaks kokku võtma lähema nelja aasta väljakutsed, see ei ole kulude kontrolli alla saamine, see on Potjomkini küla ehitamine. Nii leidsid Äripäeva ajakirjanikud saates Äripäev eetris".

Saates tuli jutuks, millised riigi investeeringud meid ikkagi august välja aitaksid, mida ütleb LHV üliedukas võlakirjade emissioon riigi võimaluste kohta kodumaalt raha kaasata, kes tegi vale otsuse siis, kui peaministri abikaasa Arvo Hallik ühelt arvamusartikli autorilt 1500 eurot välja nõudis, ning sellest, mida ootavad Äripäeva arvamusliidrite küsitlusel osalenud lähiaastate eelarvetest.

"Kuumal toolil" Eesti autotööstur: buum tuleb siis, kui Hiina elektriautod jõuavad meie turule

Kui Euroopa riigid ei hakka massiliselt toetama elektriautode ostmist, siis jääb nende osakaalu kasv Euroopas marginaalseks, ennustas autotööstusele interjööridetaile valmistava Mistra-Autexi juht Priit Tamm.

Kuigi Tamm elektriautode leviku kasvu järgmisel aastal veel ei usu, siis oleneb tema sõnul kõik sellest, mida võtavad riigid ette odavate Hiina elektriautode tulekuga Euroopasse.

Millal müüa korter, mis maksab miljoni?

Kinnisvaraarendaja Endoveri müüdava miljonikorteri ostjaskond on Eestis täiesti olemas, kinnitas Endoveri tegevjuht Robert Laud oma praktikale tuginedes.

Laud täpsustas Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et sisuliselt miljon eurot maksva korteri ostab tõenäoliselt ettevõtlustaustaga inimene, kes ei rahulda esmavajadust, vaid lähtub heast emotsioonist ja võib-olla ka pikemast vaatest.

Coopi juht pelgab, et tõusev käibemaks saadab kliendid Lätti

Coop Eesti juht Rainer Rohtla ütles, et praegusest suurem käibemaks võib suurendada piirikaubandust maapiirkondades.

Rohtla rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et kui võrrelda näiteks puu- ja juurviljadele pandud käibemaksu Eestis ja Lätis, siis vahe on juba märkimisväärne.