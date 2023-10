Kuidas turundusautomaatikaga rutiinseid tööülesandeid ära kaotada?

Hinnatõus USAs on jahtumas, kuid olukord on jätkuvalt pingeline

Föderaalreservi eelistatud inflatsioonimõõdik näitas, et hinnad USAs jätkasid septembris jahtumist – see on oluline info, mida Föderaalreserv kaalub, kui arutab 1.novembril taas järgmist sammu intressimäära osas, vahendas Yahoo Finance.

Föderaalreservi eelistatud inflatsioonimõõdik näitas, et hinnad USAs jätkasid septembris jahtumist – see on oluline info, mida Föderaalreserv kaalub, kui arutab 1.novembril taas järgmist sammu intressimäära osas, vahendas Yahoo Finance.