Ekspert soovitab ettevõtjatele Vietnamit: veel on võimalik suurelt sisenda

100 miljoni elanikuga Vietnam pakub Eesti ettevõtetele tohutut kasvuvõimalust. Foto: dpa Picture-Alliance/Scanpix

Eesti ettevõtjatel tasub kasvuvõimalust otsida Vietnamist, kuna erinevalt mitmest teisest Aasia riigist pole seal välisettevõtted turgu umbe jooksnud, rääkis EASi ja KredExi ühendasutuse Aasia ekspordisuuna juht Xenia Joost.

“Kui me pikalt ootame sinna sisenemist, siis see turg on varsti küllastunud nagu paljud teised Aasia riigid juba on, rääkimata Euroopa riikidest. Täna meil on võimalus sinna siseneda suurelt ja kui teha õiged ja targad otsused ja pikaajalised strateegiad, siis ma arvan, et siit võib tulla üks mõnus toetus Eesti ekspordile,” rääkis Joost.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Joost, millistes valdkondades võiksid Eesti ettevõtted Vietnamist võimalusi otsida, ja lükkas ümber mõned eelarvamused, mis inimestele Vietnamiga tavaliselt seostuvad. Juttu tuli ka kommunistliku Vietnami ärikeskkonnast ja ärivõimalustest teistes Aasia riikides.