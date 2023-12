Artikkel

Tööstusjuht: mööblitööstuses võib juhtuda midagi suurt

Jonatan Karjus ja Veiko Vaher. Foto: Johanna Adojaan

Seekordses saates "Tööstusuudised eetris" on fookuses mööbli- ja elektroonikatööstus. Pakume kuulamiseks kahte ettekannet, mis on salvestatud tänavu novembris toimunud konverentsil „Tööstuse äriplaan 2024“.

Oma äriplaanidest ja tööstussektoris toimuvast räägivad mööblitööstuse Standard juht Jonatan Karjus ning elektroonikatööstuse GPV Estonia tegevjuht Veiko Vaher.

Veiko Vaher rääkis ettekandes, et aasta tagasi suurendas ettevõte 10 protsenti oma tootmisvõimsust, suurendades nii ruutmeetrite arvu kui panustades ka seadmetesse. „Sel aastal oleme konservatiivsed, kõik teavad, et kasv tuleb, aga millal ja kas kõik jõuavad selle ära oodata, on iseküsimus,“ peegeldas ta ebakindlaid aegu.

„Tunnetus on, et vähemalt mööblisektoris on juhtumas midagi suurt. Kui vaatame üle maailma suurte tootjate majandustulemusi, siis ega midagi rõõmustavat vastu vaatamas ole,“ rääkis Standardi juht Jonatan Karjus. „Vähemalt meie regioonis tundub, et mõni suur võib turult lahkuda ja see avab päris palju ärivõimalusi neile, kes suudavad kasvada.“

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.