Aasta tehase tiitliga pärjatud ETS NORD näeb edu võtmena enesearengut

Swedbanki ostusoovitus: turg hindab Ignitise aktsiat liiga madalalt

Swedbanki analüüsi kohaselt on Ignitise aktsia põhjendamatult alahinnatud, kuna nende poolt rohelise energia segmendi arvutuslik teenitud elektrihind 2023. aasta üheksa kuuga on umbes 160 eurot MWh kohta. See on tunduvalt kõrgem regiooni keskmistest elektrihindadest.

