Neljakordne gasell rõõmustab: eestlased on seksis superjulged

Poe Ulakas Kaunitar omanik Kirki Kubri. Foto: Andras Kralla

Praegu ma ütlen, et eestlased on seksis superjulged – katsetavad kõike ja tahavad kogeda, näha, mis maailmas veel pakkuda on, rääkis neljakordse gaselli, pesupoe Ulakas Kaunitar omanik Kirki Kubri Äripäeva raadios.

Kubri märkis, et nende suur eesmärk on olnud ka tabusid murda, et kogu see ulakuste maailm on kuidagi peidus ja saladusloori all. Tema sõnul on nad sellega hästi hakkama saanud.