Eesti energiaturg on suurtes muutustes. Eksperdid: olukord on lootustandev

Karl Kull, Erkki Sapp ja Mihkel Annus räägivad saates "Rohepöörde praktikud" Eesti energiaturu suurtest muutustest. Foto: Kerttu Metsar

Eesti energiaturu seis ja lähiaastate väljavaated tekitavad optimismi. Kuigi taastuvenergia poolest jääb Eesti Põhjamaadele alla, on olukord siiski aina parem ka meil ning elektri hind on võrreldav või isegi soodsam kui Kesk-Euroopas. Viimaks on suudetud likvideerida ka suur osa taastuvenergeetika turgu ahistanud takistustest ja arenduste tempo on oluliselt kiirenenud, selgub saatest "Rohepöörde praktikud".

Energiaturg toimib Eestis konkurentsireeglite järgi ehk on avatud kõigile energeetikaettevõtjatele ja uued tootjad on turule teretulnud. Nii tõdetakse seekordses "Rohepöörde praktikute" saates, mille teemaks on Eesti energeetikaturg. Vestlusringis osalevad Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp, energiaettevõtte Evecon juht Karl Kull ja Eesti taastuvenergia koja juht Mihkel Annus.

Juttu tuleb ka suurest süsteemsest muutusest, mis ootab elektriturgu ees aastal 2025, kui toimub desünkroniseerimine Venemaa elektrisüsteemist ja Eesti liitub Mandri-Euroopa võrguga. Sünkroniseerimine Euroopaga avab uusi võimalusi ka tugiteenuste ja sagedusreservide näol. Tekib vajadus paindlikkusteenuste järele, mis aitavad võrgus tekkivaid kõikumisi tasakaalustada.

Energiasektori osalejad usuvad ja loodavad, et elektritarbimine suureneb. Eleringi hinnangul prognoositakse aastaks 2030 Eestis elektritarbimist 10 TWh.

Eesti valitsus on seadnud eesmärgiks, et aastast 2030 oleks Eestis tarbitav elekter sajaprotsendiliselt Eesti enda toodetud taastuvenergiast. See eeldab märkimisväärset kasvu taastuvenergia tootmisvõimsustes ning õigeaegset uute põhi- ja jaotusvõrkude loomist. Taastuvenergia tootjatele on loomisel hinnagarantii mehhanismid, mis loodetavasti aitavad kiirendada nii taastuvenergia tootmist kui ka tarbimist. Milline meie energiaportfell Eestis täpsemalt olema hakkab, pole veel selge.

Saatejuht on Kerttu Metsar.