Kuidas jõuda puhtama ja rohelisema transpordini?

Martin Õunap ja Risto Ojassaar räägivad saates "Rohepöörde praktikud" sõiduautode tootmise ja kasutamisega seotud keskkonnamõjust ja võimalustest selle vähendamiseks. Foto: Andras Kralla

Ligi neljandik õhku paisatud süsinikust pärineb transpordist, arengukavade järgi peab see lähema 12 aasta jooksul kolm korda vähenema. Mida saab ära teha sõiduautode tootmist ja kasutamist silmas pidades, arutatakse värskes Äripäeva raadio saates "Rohepöörde praktikud".

Saatekülalised Neste äriklientide müügijuht Martin Õunap ja Autohalle müügijuht Risto Ojassaar on ühel meelel, et elektrilised sõidukid muutuvad aasta-aastalt tänavatel järjest nähtavamaks ja see on eriti erasõidukitest rääkides vältimatu. Kuid näiteks maanteetranspordis, kust tuleb enamik õhkupaisatavast heitest, ei ole näha, et elekter diislit asendama hakkab.

Õunapi sõnul ei tähenda see, et maanteetranspordis ei saa oluliselt heitgaaside hulka vähendada, sest järjest kättesaadavam on taastuvtoorainest toodetav diislikütus. "Valik, millest diislit toota, on väga lai ja selle nimel tehakse igapäevaselt tööd. Ja lahendus peab olema selline, mis laheneb mingisuguse jäätmeliigi probleemi, mis on meil suureks peavaluks," ütleb Õunap.

Risto Ojassaar lisab, et kui eesmärk on võetud, et süsinikuheidet tuleb vähendada, siis tuleb see kuidagi saavutada. Praegu on tehtud seda tootjaid nõuetega survestades. Eraisikuna peab enda jaoks aga läbi mõtlema, kas ja kuidas oma valikud teha. Vaid linnas liiklejal ei tohiks enam raske olla teha valikut elektrisõiduki kasuks.

Mis veel takistab rohelisema transpordi suunas liikumist, saab lähemalt kuulata saatest. Saadet juhib Rein Pärn.