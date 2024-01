Treener: tennisevaimustus kasvab majanduslanguse kiuste

Eesti energiaturg on suurtes muutustes. Eksperdid: olukord on lootustandev

Eesti energiaturu seis ja lähiaastate väljavaated tekitavad optimismi. Kuigi taastuvenergia poolest jääb Eesti Põhjamaadele alla, on olukord siiski aina parem ka meil ning elektri hind on võrreldav või isegi soodsam kui Kesk-Euroopas. Viimaks on suudetud likvideerida ka suur osa taastuvenergeetika turgu ahistanud takistustest ja arenduste tempo on oluliselt kiirenenud, selgub saatest "Rohepöörde praktikud".

Eesti energiaturu seis ja lähiaastate väljavaated tekitavad optimismi. Kuigi taastuvenergia poolest jääb Eesti Põhjamaadele alla, on olukord siiski aina parem ka meil ning elektri hind on võrreldav või isegi soodsam kui Kesk-Euroopas. Viimaks on suudetud likvideerida ka suur osa taastuvenergeetika turgu ahistanud takistustest ja arenduste tempo on oluliselt kiirenenud, selgub saatest "Rohepöörde praktikud".