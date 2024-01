Veondussektori konkurentsivõime on vabalanguses, riik tõrjub kõik ettepanekud

Kersten Kattai ja Herkki Kitsing "Logistikauudised eetris" raadiosaate salvestusel. Foto: Tõnu Tramm

Eesti riik on nagu väravavaht, kes tõrjub kõik ideed ja ettepanekud, kuidas ligi 60 000 inimesele tööd andva veondus- ja laondussektori konkurentsivõimet vabalangusest päästa, tõdesid ELEA juht Herkki Kitsing ja Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai "Logistikauudised eetris" raadiosaates.

Kersten Kattai sõnul on „väravavahi mängimine“ muutunud Eestis poliitikas tavapäraseks taktikaks. „Selle asemel, et ettevõtjatega koos mõelda, kuidas üht või teist probleemi lahendada nii, et see oleks kasulik kõigile, otsitakse põhjuseid miks seda või teist teha ei saa ja kõik head ideed uputatakse lõpuks bürokraatiarägastikku."

„Termin „väravavaht“ on poliitilises terminoloogias täiesti olemas ja täpselt seda see tähendabki,“ lisas Kattai, kes autoettevõtete liidu tegevjuhi ameti kõrvalt on ka Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi avaliku halduse lektor.

ELEA juht Herkki Kitsing nentis, et põhjuseid, miks maanteetranspordisektori, kui strateegiliselt elutähtsa valdkonna elujõulisus Eestis aina langeb on mitmeid ja alati ei saa kõiges otseselt Eesti riiki süüdistada.

„Kui meie erivedusid tegevate transpordifirmade käive on kukkunud 50% tänu sellele, et Rootsi majandusel läheb kehvasti ja Eestist enam puitmaju nii palju ei osteta, on selles arusaadavalt süüdi pigem Rootsi majandus, kui Eesti riik. Kuid sellises olukorras tuleks meil mõelda, kuidas meie ettevõtted selles raskes olukorras ellu jääks, mitte neid lõplikult surnuks maksustada,“ lausus Kitsing, viidates aasta algusest hüppeliselt tõusnud teekasutustasule ja maikuust tõusvale diislikütuse aktsiisile.

Lisaks tõstatati saates küsimused, miks Eesti ei ole endiselt lubanud erinevalt naaberriikidest teedele pikemaid autoronge, miks meil ei soosita keskkonnasõbralike kütuste kasutamist, miks vaadatakse välismaa vedajate seaduserikkumistele sageli läbi sõrmede jne.

Lühidalt, läbi võeti suur osa neist teemadest, mida hakatakse põhjalikumalt arutama 25. jaanuaril toimuval autovedajate aastakonverentsil, kus ettevõtjate küsimustele tulevad vastama nii riigiametnikud kui poliitiliste erakondade esindajad.

