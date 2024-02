Äripäeva arvamusliider: töösturid ei usu, et midagi paremaks läheb

Hekoteki juht Heiki Einpaul ütleb, et kehv seis on valede valikute tulemus. Foto: Andras Kralla

Erinevalt peaministrist ei arva Eesti töösturid, et majanduse kehv seis vingumise taha jääb. Ja asjatundja ütleb, et Venemaast pole ka midagi head oodata.

“Sellel aastal ei usu, et midagi paremaks läheb,” ütleb metalli- ja masinatööstuse Hekotek juht ja suuromanik Heiki Einpaul. Tööstuses on madalseis, ehkki viimaste kuude statistika näitab justkui tõusu. Einpaul arvab, et see on mõõtmisviga.

“Miks meie majandus alla käib? Ainult sellepärast, et me teeme valesid otsuseid. Rahapuudust maailmas pole,” annab ta olukorrale diagnoosi, leides, et konkurentsiolukord on Vene turu ärakukkumisega muutunud ning meie eelised Läänes on märksa nõrgemad kui idaturul toimetades.

Peamiselt muretseb ta sellepärast, et Eesti eksport kiratseb: “Kõik need ettevõtjad, kes töötavad ainult Eestis – nemad ju lisaväärtust riigile globaalses mõttes ei too. Toimub ainult olemasoleva raha ümberjagamine.”

Selle nädala “Äripäeva arvamusliidris” on pessimistlik meel ka E-Piima juhil Jaanus Murakal, kes selgitab, et Euroopa suured põllumeeste meeleavaldused ei ole tühjast kohast tulnud.

“See peab olema tõsine sund, et nad läheksid protestima. Aga protestimiseks on põhjust,” ütleb Murakas.

Saate kolmas teema keskendub Venemaale, kuid ka Kremli kohta ütleb Karmo Tüür, et suuri muutuseid ehk Putini langemiseni viivaid rahutusi sealt ei paista.

“Äripäeva arvamusliidri” saatemeeskond on Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja saatejuht Indrek Lepik.