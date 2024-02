Kaja Kallas: me vingume ennast vaeseks

Peaminister Kaja Kallas. Foto: Miguel Medina/AFP/Scanpix

Peaminister Kaja Kallas leiab, et eestlased on regiooni suurimad vingujad ja see võimendab muu hulgas riigi majanduslangust.

„Väga paljudel sektoritel ei lähe halvasti. On faktoreid, mis on punases ja murettekitavad, aga on ka ettevõtteid, mis on positiivses,“ märgib Kallas Äripäeva raadiosaates „Globaalne pilk“.