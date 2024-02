Millega arvestada, kui ütled töölepingu päevapealt üles

Levinumaks töölepingu erakorralise ülesütlemise põhjuseks on praegu see, kui tööandja hilineb palga maksmisega või ei tee seda üldse. Foto: Panthermedia/Scanpix

Kui töötaja teatab sõnumiga, et järgmisel päeval ta enam tööle ei tule, siis kas seda võib tõlgendada erakorralise töölepingu ülesütlemisena ning kas juriidiliselt on lubatud nii teha? Neil teemadel arutleti saates “Kasvukursil”.

Saates räägiti töölepingu erakorralisest ülesütlemisest töötaja poolt ning täpsemalt sellest, mida peab tööandja tegema, kui töötaja otsustab päevapealt töölepingu üles öelda, millal on töötajal selleks õigus ja kuidas taolisi olukordi ennetada.

Rääkisime levinumatest töölepingu erakorralise ülesütlemise põhjustest ning sellest, kuidas end töökiusu eest kaitsta ja seda ka töövaidluskomisjonis tõendada.

Saates jagati hulgaliselt praktilisi soovitusi nii töötajatele kui tööandjatele oma õiguste kaitsmiseks.

Jutuks tuli ka see, kui suured kaebajad on eestlased, kas filmimine ja vestluste salvestamine on töökeskkonnas lubatud ja mida teha, kui tööandja hilineb palga maksmisega.

Külas on tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni juhataja Greete Peetersmann, Grant Thornton Balticu õigusnõustaja Merli Kesküla ja Grant Thornton Balticu personalijuht Marge Litvinova. Saadet juhib Gregor Alaküla.