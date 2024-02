Analüüs: töötajate arvu kahanemine näitab kriisi jaekaubanduses

Vaikselt, aga kindlalt tõmbub töötajate arv jaekaubanduses koomale. Foto: Andras Kralla

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv märkis hommikuprogrammi intervjuus, et viimased kolm kvartalit on jaekaubanduses töötajate arv kahanenud ning marginaalid on olematud.

„Tõsi, see töötajate kahanemine on iga kvartal olnud alla protsendi, aga kuna töötajate koguhulk on sektoris suur, üle 20 000, annab see väike kahanemine üsna suure hulga.“