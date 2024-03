Autoekspert kultusauto roolist: ettekujutus Eesti oma Route 66st kukkus kokku

Petliku ilmega motomaailm kallutab uutesse kurvidesse

Samal ajal kui autod meie silme all kiiresti muutuvad, näivad mootorrattad veerevat üsna vanaviisi, ent väline mulje on petlik. Lähemal vaatlusel ilmneb, et ka kaherattaline maailm pole enam endine. Suunda mudivad hiinlased, retro ja elekter.

