Kogemata Eurovisioonile saanud Marko Veisson: mustad ülikonnad on alati kallid

Hariduselt antropoloogi ja õppejõu Veissoni kohta võib öelda, et edukaks muusikuks on ta saanud kogemata. Foto: Kairit Leibold/ERR/Scanpix

Tänavu mais tuleb Marko Veissonil ühes Ramo Tederi ja 5Miinusega esineda paarisajale miljonile inimesele. Etteaste ise Veissonile muret ei valmista, küll aga Eesti esindamine ja kalli hinnaga lavatoss.

„Me ei lähe sinna oma nahaga, vaid meie peale loodetakse. Teeme enda poolt kõik ära ja rohkem veel. See on nagu spordis ikka, et pead endast maksimumi andma,“ ütles Veisson saates „Läbilöök“.