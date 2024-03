LHV: intressid langevad sügisel või veelgi hiljem

Foto: Liis Treimann

Kuigi sel nädalal annab Euroopa Keskpank teada järgmise otsuse intressimäärade kohta, ei ole praegu lootust, et intressimäärad võiksid langeda. Ka suvel mitte, ütles LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Tapver rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et tema jääb endale kindlaks, et intressimäärad langevad kõige varem sügisel. "Kuna teenuste hinnad ei tule alla, siis on vähe lootust, et ka inflatsioon tuleb alla," märkis analüütik.

Lisaks rääkis Tapver värskete palgaandmete taustal, kui pikalt palgasurve peaks edasi kestma ja millised ettevõtted jäävad veel mõneks ajaks raskustesse.

Triinu Tapverit intervjueeris Eget Velleste.