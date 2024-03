Palga kasv ulatus eelmisel aastal üle 11 protsendi

Aasta ehitaja: tööd on vähem, kuid suurt kriisi ei paista

Kuigi ehituses on tunda, et käiakse rohkem tööd küsimas ja uusi ehitusobjekte on vähemaks jäänud, siis suurt kriisi praegu mitmel põhjusel ei paista, rääkis Ehitustrust ASi projektijuht Veiko Seliste saates „Eetris on ehitusuudised“.

