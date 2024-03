Olavi Lepp: oleme regulatsioonidega üle piiri läinud

Foto: Liis Treimann

Eesti ja Euroopa on üle reguleeritud ning see võib olla põhjuseks, miks investeeringud liiguvad siinsest piirkonnast mujale, rääkis Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp.

“See pole ainult Eestis, vaid kogu Euroopas, et me oleme läinud väga ekstreemsesse regulatsioonide usku ja see ei pea nii olema,” sõnas Lepp Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Meile kuidagi kogu aeg proovitakse selgeks teha, et see on ainuvõimalik.”

Tema hinnangul viivad ettevõtjate innovatsioon, hea tahe ja konkurents majandust edasi, Euroopa tervikuna aga pärsib ülereguleerimisega konkurentsivõimet.

“Meil on väga palju poliitikaid, määruseid, direktiive ja selle kõrval päris palju välja antud juhiseid, mida kõike peab täitma ja mille kohta tuleb aru anda,” rääkis Lepp. “Ettevõtlus on nagu vesi: voolab ikkagi sinna, kus on kõige lihtsam minna.”

Lepp rääkis, kuidas Eesti majandusel ja ettevõtjatel läheb ning kuidas tippjuhid saavad Eesti ellu ja ühiskonda panustada.

Olavi Lepaga rääkis Meelis Mandel.