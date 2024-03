Pärnu juhtimiskonverentsi korraldaja: Eesti juht on suhtlev, arenev ja roheline

Äripäeva toimetuse suurürituste juht Jana Palm Foto: Raul Mee

Juhtide puhul peetakse oluliseks seda, et tippjuht suhtleks ka tava- ja reatöötajaga, rääkis Äripäeva toimetuse suurürituste juht Jana Palm.

“Seda väga hinnatakse, kui tippjuht võtab selle aja, et rääkida kõikide inimestega üks ühele,” tõdes Palm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Samuti väärtustatakse juhtide juures seda, kui tegeletakse tehnoloogiliste uuenduste ja ettevõtte arendamisega. Lisaks on oluline, et juht mõtleb keskkonnajalajälje peale ning on rohelise mõtlemisviisiga.

Parimaid juhte esitati erakordselt palju. Seekord oli üllatavalt palju naiskandidaate, tõdes Palm. Täna selgub, kes on Eesti sada parimat juhti.

Lisaks rääkis Palm, kuidas parima juhi kanditaate esitatakse, valitakse ning kuidas tiitlit endale võita.

Jana Palmiga vestles Meelis Mandel.