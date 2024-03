Hotellijuht: kui rohemärgist pole, siis äri teha ei saa

Tallinna linnas on turistibussidel peatumise ja parkimise olukord muutunud kehvemaks, rääkis Go Hotell Shnelli tegevjuht Alver Pupart. Foto: Liis Treimann

Kui hotellil pole rohemärgist, siis ettevõtted osadel riigihangetel osaleda ei saa ning koostööpartnerid neid seetõttu ei vali.

“On riigihankeid ja on ka koostööpartnereid, kes juba küsivad, et kui sul sellist rohemärgist ei ole, siis põhimõtteliselt äri teha ei saa,” rääkis Go Hotell Shnelli tegevjuht Alver Pupart Visit Estonia infopäeval Äripäeva raadiole. Ta lisas, et riik pressib rohemärgised ettevõtetele peale.

Pupart selgitas, et leidsid Lõuna-Euroopas väga tuntud ja tunnustatud rohemärgise Ecostars. Tema sõnul tunneb hotell uhkust, et on esimene majutusasutus Eestis, kes Ecostarsi rohemärgise omale sai. Rohemärgis annab kliendile indikatsiooni, et hotell või ettevõte panustab rohelise jalajälje vähendamisele.

Ka tõdes Pupart, et Tallinna linnas on turistibussidel peatumise ja parkimise olukord muutunud kehvemaks jalgratta teede pärast. Praegu pole bussidel palju kohti, kus turiste bussilt välja lasta või peale võtta ning öösel pole isegi parkimiskohti. Hotelli juht lisas, et linnavalitsus tegeleb probleemiga.

Veel rääkis Pupart, mida tõi möödunud aasta ning mida käesolevalt aastalt oodatakse, samuti lahkab ta turismi probleeme.

Alver Pupartit intervjueeris Gregor Alaküla.