Boeing teeb õnnetuse pärast juhatuses puhta töö

Boeingu tegevjuht Dave Calhoun astub selle aasta lõpus tagasi – ja see on vaid osa USA lennukitootja tippjuhtkonna muudatustest, mille põhjustas lennukiluugi purunemine keset lendu, kirjutab Financial Times.

