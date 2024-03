Rasmus Kattai majandusprognoosist: oleme ühe jalaga põhjas

Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai Foto: Raul Mee

Pärast Eesti Panga eelmist sünget prognoosi on olukord majanduses muutunud stabiilsemaks ning suuri negatiivseid üllatusi pole õnneks tulnud, rääkis Eesti Panga majandusprognoosi osakonna juhataja Rasmus Kattai.

“Julgeks öelda, et üks jalg on täistallaga põhjas,” rääkis Kattai Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Saame juba vabamalt hingata, sest need valdkonnad, mis on saanud räsida ja hoope küll sõjast tingituna, küll energiakriisist tingituna, need valusad hoobid, tundub, et on oma täisjõus kohale jõudnud ja siit edasi võiks minna paremaks.”

Eesti Panga majandusprognoosi avaldamise eel antud intervjuus kirjeldas Kattai pikemalt, mis asjaolud annavad praegu kindlust, et aasta teises pooles võiks majandus taastuma hakata. Juttu tuli intressimäärade prognoosist, riigi rollist majanduse taastamisel, inflatsioonist ja tööpuudusest.

Intervjueeris Neeme Korv.