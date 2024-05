EBSi rektor: Euroopa saadikud võiksid olla sõnakamad

EBSi rektor Meelis Kitsing. Foto: Liis Treimann

Euroopa Parlamenti peaks valima saadikud, kes saavad aru regulatsioonidest ning kes saavad naaberriikidega hästi läbi, rääkis Estonian Business Schooli rektor Meelis Kitsing.

Euroopa Liit on tuntud paljude regulatsioonide poolest ja üks valdkond, kus Eesti saadikud saaksid rohkem panustada, on regulatsioonide lahti mõtestamine ja aru saamine, rääkis Kitsing Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Tihtipeale tuleb arvestada, et regulatsioonidel on soovitud ja soovimatud tagajärjed,“ sõnas ta ning lisas, et saadikud peavad paremini analüüsima nõuete tagajärgi.

Ka tõi Kitsing esile, et Eesti on väike ning oluline on arendada suhteid teiste riikidega. Samas võiksid Eesti saadikud olla sõnakamad ja söakamad, sest see mõjutab Euroopa otsuseid. Lisaks rääkis Kitsing, kuidas Eesti ja siinsed ettevõtted saaksid oma eksportturge arendada ning kuidas turiste siia saada.

Meelis Kitsinguga rääkis Hando Sinisalu.