Isegi IKEA käive langes. Esimene kvartal oli mitmele sektorile raske

Esimene IKEA kauplus avati Eestis 2022. aasta augustis. Foto: Liis Treimann

Esimese kvartali tulemuste põhjal polnud rõõmustamiseks põhjust ei logistikutel, mööblitootjatel ja -müüjatel, puidutöösturitel ega ka katuse- ja fassaaditööde tegijatel.

Kõigi nende sektorite koondkäive langes aastaga esimeses kvartalis ning tuli vähendada töötajate arvu, selgus Infopanga viimastest konkurentsiraportitest.

“Elu Eestis on nii kehvaks läinud, et isegi IKEA käive langeb,” alustas Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv pessimistlikult. Ta tõi välja, et IKEA esimese kvartali käive langes esimest korda aastatagusega võrreldes 6 protsendi jagu ehk 900 000 euro võrra.

Kõiv lisas siiski, et IKEA esimese kvartali langusest ei maksa suurt numbrit teha, sest ettevõtte viimase nelja kvartali koondkäive on kasvanud 20 protsendi jagu. Samuti on IKEA endiselt vaieldamatu turuliider. Ta märkis, et IKEA viimase nelja kvartali koondkäive oli 62 miljonit eurot. Teisel kohal on Home4you emafirma, kelle käive oli vaid 15 miljonit eurot.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus arutles Kõiv, miks on nüüd ka kiiresti kasvanud IKEA käive langusesse pöördunud. Juttu tuli ka logistikute, puidutöösturite ja katuse- ja fassaaditööde pakkujate esimese kvartali tulemustest ja muredest.

Intervjueeris Meelis Mandel.