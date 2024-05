Obskuurne majandus: ma tean, mis su püksiluku peal on

Tõmblukk=YKK. Foto: IMAGO/Scanpix

Saade “Obskuurne majandus” tõmbab selleks hooajaks otsad kokku, et jälle taas sügisel naasta. Mis tõmbab kõige paremini otsi kokku? Eks ikka tõmblukk. Seekord kuuletegi saates, mida obskuurset toimub tõmblukkudega.

Saatejuht on enam kui veendunud, et paljudel kuulajatel on parasjagu seljas riideese, mille lukul on kirjas “YKK”. Mis sellega on, kuulete saates “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.