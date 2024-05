Tsahkna kärbetest ministeeriumites: protsent paika ja küll see raha leitakse

Eesti 200 juht ütleb, et lisaeelarve kärpimise ümber tekkinud konflikt valitsuses on seotud maailmavaatelise erinevusega. Foto: Andras Kralla

Välisminister Margus Tsahkna ütleb, et riigis vohab bürokraatia ning lisaeelarves peavad kärpima kõik ministeeriumid.

"Uskuge mind, ma olen seda näinud, me oleme teinud väga karme kärpeid eelmise majanduskriisi ajal ja ainult nii see töötab, protsent paika ja küll leitakse see raha," sõnas minister Tsahkna.