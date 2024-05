Kallas: riigikaitse nõuab täiendavalt 60 miljonit

Peaminister Kaja Kallas Foto: Andras Kralla

Kuigi valitsuses käib terav arutelu kärbete üle, on osapooled ühel nõul, et riigikaitsest ei saa praegu sentigi välja võtta. Peaminister Kaja Kallase sõnul tuleb kaitsekulutusteks hoopis 60 miljonit eurot juurde leida.

Kallas selgitas, et kui SKP kukub, siis absoluutnumbrites peaks justkui riigikaitsekulutused ka kukkuma, sest on kokkulepe, et riigikaitsekulutused moodustavad kolm protsenti SKPst. Riigikaitsekulutused ei tohi aga praegu kukkuda, rõhutas Kallas. “Nii et see nõuab täiendavalt kuutekümmet miljonit,” märkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Kallas kuidas kulgeb negatiivseks lisaeelarveks kärbete tegemine ja millist vastuseisu on see plaan ministritelt saanud. Samuti viitas ta, millistelt riigifirmadelt võetakse rohkem dividende ja juttu tuli ka EKRE rahaasjadest.

Küsis Eget Velleste.