Pealinnas tehase avanud ettevõtja prognoosib firma käibeks 200 miljonit

Suur äritüli Viimsis: ravimitehas nõuab ühelt omanikult miljoneid kahjutasu

Eesti rikkaimate inimeste sekka kuulunud farmaatsiaärimehel Veiko Salustel on jama majas. Tema pikaajaline äripartner väidab, et Saluste on nende ühise ettevõtte Interchemie rahakoti enda isiklikuga sassi ajanud ja võtnud sealt 3 miljonit eurot, et rajada salaja uus ettevõte.