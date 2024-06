Äripäeva arvamusliider: varjatud parteikampaania rikub seadust

Nii Ühiskonnauuringute Instituut kui ka Isamaa ütlevad, et mingit ühist hingamist ei ole. Foto: Andras Kralla

Kaks poliitilist lugu: Ühiskonnauuringute Instituut ja Isamaa ning järsku kätte jõudnud eurovalimiste kampaania.

Äripäeva kirjeldatud seosed erakonna Isamaa ja mittetulundusühingu Ühiskonnauuringute Instituut vahel jätab vähe tõlgendamisruumi muuks, kui järeldada kahe organisatsiooni tihedat koostööd.

"Kui sa hakkad erakonna kandidaatide pingeridasid looma, siis see on puhas parteikampaania töö, mis parteidele kättesaadavuse korral on küll kindlasti erakonnaseaduse rikkumine," ütles saates "Äripäeva arvamusliider" poliitikavaatleja ja meediaasjatundja Erik Moora.

Tema sõnul on Ühiskonnauuringute Instituudil huvi end erapooletu teadustöö läbiviijana näidata, sest vastasel juhul ei pääseks nende küsitlustulemused sama lihtsasti ajakirjandusse.

"Sümptomaatiline on see, et väga suur osa muust poliitikameediast pole seda seni üles võtnud. Eriti on see küsimus rahvusringhäälingule, aga mingil määral ka Delfile. Postimehe puhul on juba selge," lausus Moora.

Saate teises pooles selgitas poliitilise ja strateegilise kommunikatsiooni ekspert ning konsultatsiooniettevõtte Miltton New Nordics juht Annika Arras, mida teevad parteid teistmoodi seekordsetel Euroopa valimistel ning kelle valitud strateegia tõotab olla edukas.

Saate tegid Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja saatejuht Indrek Lepik.