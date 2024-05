Artikkel

Kuidas Isamaa sugemetega uuringufirma avalikkuse ära tinistas

Isamaa juurtega konservatiivsel mõttekojal on õnnestunud Eesti ajakirjandus ümber sõrme keerata. Selge konservatiivse agendaga ja kohati kallutatult esitletud uuringud jõuavad avalikkuse ette kui neutraalne tõde.

Inimeste arvates on valitsus pensionäre petnud. Maksuküüru kaotamine ei õigusta maksutõuse ega peretoetuste vähendamist. Reformierakondlasest Kaja Kallas peab vabandama ja tagasi astuma. Ning mis kõige olulisem – isamaalane Urmas Reinsalu sobib kõige paremini peaministriks.

Need on mõned näited arvukatest väidetest, mida Ühiskonnauuringute Instituut on oma küsitlustele tuginedes pressiteadetega laiali saatnud ja mida meediaväljaanded on avaldanud. Enamasti sõna-sõnalt.

Nimekate partneritega katkes koostöö