Iga kord, kui kõigil läheb halvasti, hakkab digimeedia kasvama

Quantitase tegevjuht Kaarel Oja. Foto: Raul Mee

Seekordses "Digiturunduse praktikumi" saates kuuleme kahte ettekannet 4. juunil toimunud sotsiaalmeedia konverentsilt.

Saate esimeses pooles tutvustab Quantitase tegevjuht Kaarel Oja IAB Europe AdExi uuringu tulemusi. Tegemist on Euroopa suurima ja vanima digitaalsete kulutuste uuringu tulemustega.

Saate teises pooles kuuleme Mediabrands Digitali sotsiaalmeedia strateegi Paula Johanna Adamsoni mõtteid sotsiaalmeedia strateegia kokkupanemisest.

„Sotsiaalmeedia strateegia puhul on oluline teha see piisavalt dünaamiline, kuna sotsiaalmeedia on kiiresti muutuv,“ ütles Adamson. Ta rääkis ka, et kui sul hakkab sotsiaalmeedias mugav, siis on midagi halvasti. „Strateegia peaks toetama, kuidas olla parem, tegema rohkem ja eristuma.“