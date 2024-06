Kohalikku seakasvatajat raputab välismaa odavliha

Eesti Tõusigade Aretusühistu juhatuse esimees Anu Hellenurme. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Kriiside kiuste on seakasvatajate olukord viimastel aastatel paranenud - langenud on viljahinnad ning tõusnud sealiha hind. Siiski vajab kohalik tarbija veel veenmist, et teha valik kodumaalt kasvatatud liha kasuks.

„Oluline on mõelda, kust tuleb importliha ja milline on selle koostis, palju on kasutatud loomi kasvatades antibiootikume. Ehk ma jõuan selleni, et me ei tohiks osta vaid hinda,“ sõnas saates "Kasvupinnas" Eesti Tõusigade Aretusühistu juhatuse esimees Anu Hellenurme.