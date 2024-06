Parim noor juht: juhtimises on nagu spordis, hea kultuuriga meeskonnad on edukamad

Helen Klettenberg ja Priit Haldma. Foto: Rain Jüristo

Estanc AS kuulutati Eesti tööandja brändikonkursi „Unistuste tööandja 2024“ võitjaks, ettevõte on tuntust kogunud just oma paindliku ja inimkeskse juhtimise poolest.

Estanci tegevjuht Priit Haldma, kes sai parimale noorele juhile määratud eriauhinna „Tõusev täht“, selgitab, et Estanci juhtimiskultuur põhineb holakraatiast inspireeritud lähenemisel, kus võimupõhise hierarhia asemel on eesmärgipärane hierarhia.

"Vastutust andev juhtimine on minu arvates väga loogiline ja tänapäevane juhtimisvorm, mis sobib paljudele töötajatele," ütleb Haldma. Igal meeskonnal ja rollil on oma eesmärk ning vabadus valida, kuidas see ellu viia, samal ajal kui juhid täidavad coach’i ja toetaja rolli.

„Juhtimisauditi“ saates keskendumegi just juhtimiskvaliteedile ja sellele, kuidas sisekultuur mõjutab organisatsiooni tulemuslikkust. Juhtimiskvaliteet on oluline, sest see määrab suuresti töötajate heaolu ja motivatsiooni. Haldma sõnul sõltub inimeste heaolu tööl väga palju sellest, milline on tema juhi kvaliteet. Hea juhtimine loob keskkonna, kus töötajad tunnevad end väärtustatuna ja kuulduna, mis omakorda toetab nende pühendumist ja produktiivsust.

"Pikas plaanis on kultuur see, mis kannab ja suudab läbi erinevate keskkondade ettevõtet edukalt hoida," ütleb Haldma, viidates sellele, et hea kultuuriga ettevõtted suudavad olla paindlikud ja edukad igas keskkonnas.

Oma juhtimiskogemust jagab Estanci tegevjuht Priit Haldma. Saadet juhib juhtimiskonsultant ja aasta koolitaja Helen Klettenberg.