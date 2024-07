Tagasi 01.07.24, 10:25 Põllumees näeb märke paranevast saagikusest Kui kevade lõpus tekitas põud teraviljade maailmaturul hinnatõusu, siis nüüdne hinnalangus prognoosib paremat saagikust, ütles ettevõtja ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Ragnar Viikoja.

Ragnar Viikoja

Foto: Kristjan Ojang

Viikoja rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et praeguseid prognoose vaadates ei julge ta veel lubada hea saagikuse tulemist, küll aga on terendamas keskmine saagikus, kui võrrelda eelmiste aastatega. Samas sööda varumisega on Eesti põllumehed heas seisus, kui võrrelda mulluse perioodiga.

Lisaks selgitas Viikoja, kuidas on maailmas laiemalt mõju avaldanud Ukraina ja Venemaa teravilja turulejõudmine.

Ragnar Viikojaga vestles Janno Riispapp.

