ABB: rätsepatöö loob mootorite maailmas tõhususe ja säästab keskkonda Tõhus ja keskkonda säästev tootmine käivad käsikäes, toob saates "Jätkusuutlik ja roheline" välja ABB Eesti mootorite ja generaatorite tehase juht Argo Aavik.

Saates keskendume tootmise energiatõhusale korraldamisele.

Parima lahenduse annab tema sõnul mootor, mis on valmistatud spetsiaalselt ettevõtte vajadusi arvestavalt ja kindlas keskkonnas kasutamiseks. „See käib kombinatsioonis mootori juhtimise ja tarkvaralahendustega,“ lisas ta.

„Sensoritega on võimalik jälgida mootori vibratsiooni, temperatuuri, energiatarvet. Rätsepalahendused annavad täieliku ülevaate mootori hingeelust, võimaldades tagada nii ohutust ja näha ette võimalikke rikkekohti, planeerida tootmisvajadust ja ka seisakuid.“

Samuti toob Aavik saates välja, et 20–30 aastat vana mootori väljavahetamisest tänapäevase vastu võib saavutada väga kiiresti suure energia kokkuhoiu. „Kui on tegemist tööstusettevõtte väga suure juhitamatu mootoriga, mis töötab kogu aeg täispööretel, siis asendades selle kaasaegsema lahendusega koos kiiruse reguleerimise võimalusega on võimalik väga kiiresti saavutada 40% energia kokkuhoidu,“ selgitas ta. Kõik uued lahendused eeldavad ka vähem hooldust ja igapäevast sekkumist.

Efektiivse tootmise korraldamisel on Aaviku jaoks oluline andmepõhine otsustamine. „Minu jaoks on prioriteet number üks andmepõhine otsustamine, et mitte teha otsuseid kõhutunde pealt, vaid andmetele tuginedes. See eeldab andmete kogumist, analüüsi ja töötlemist, samuti vastavate mõõdikute loomist.“

Parimate lahendusteni jõudmiseks on oluline tema sõnul aru saada tänapäevastest tehnoloogiatest ja võimalustest. „Ma arvan, et iga juhi kohus on olla kursis, mis tulevik toob. Elukestev õpe on teema, mis saab järjest enam aktuaalseks. Ei tasu karta tehisintellekti, see ei vii tööd ära, vaid liigutab ressursivajaduse kuhugi mujale. See on minu kindel seisukoht,“ märkis ta.

Aavik innustub tõsiselt tootmise tõhustamisest ning ta juhindub lihtsast motost teha iga päev midagi oma ettevõtte või organisatsiooni ja keskkonna heaks. „Väikestest asjadest saab kokku lõpuks suur. Meil on organisatsioonis 400 inimest ning kui igaüks neist teeb oma tööd iga päev 0,1% paremini, on see kokku väga suur efektiivsuse kasv. Püüame jalajälge pidevalt vähendada ja eesmärgid on suured.“

Lisaks räägime saates, millised koostööd ja algatused aitavad ABB jätkusuutlikkuse eesmärke ellu viia ning kuidas kasvatatakse peale tulevast inseneeria põlvkonda. Samuti tuleb juttu ees ootavast suurest laiendusest Jüri tehases, mille võimekus kasvab veelgi. Saadet juhib Esme Kassak.

