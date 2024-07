Tagasi 04.07.24, 13:00 Koppel vs. Moora: fossiilkütustest tuleb loobuda, aga kui kiiresti? Rohepööre on vajalik ja tuleb vastuseisu kiuste. Küsimus peitub aga selles, kui kiiresti on võimalik fossiilkütuseid taastuvenergiaga täielikult asendada, kui energiatarbimine kasvab ühes inimeste pahameelega.

Äripäeva arvamusliidrite rohepöördeteemaline debatt “Rohepööre või rohep...?”

Foto: Liis Treimann

Seekordses “Rohepöörde praktikute” saates saab kuulata juunikuist Äripäeva arvamusliidrite rohepöördeteemalist debatti, kus vastastikku olid investeerimisekspert Peeter Koppel ja kliimateemade asjatundja Erik Moora.

Nii Koppel kui Moora nõustusid, et rohepööret on vaja. See tähendab ka fossiilkütustest eemaldumist ja üleminekut taastuvenergiale. Moora usub, et see juhtub kiiremini, kui arvata oskame. “Uue puhta energia tegemine on paljudes piirkondades üle maailma soodsam kui olemasoleva fossiilenergia käimas hoidmine,” ütles ta.

Koppel aga näeb, et fossiilkütuseid kasutatakse veel kaua, sest inimkond tarbib üha rohkem energiat. “Üldiselt on taastuvenergia viimastel aastatel suutnud peamiselt kompenseerida seda osa, mis on nõudluses juurde tulnud. Ülejäänud on olnud ikkagi fossiilsed kütused,” lausus ta.

Kuidas viia rohepööret ellu nii, et rahva pahameel ei kasvaks üle pea? Kas rohepööre tähendab vaesemat elu või tõstab elujärge? Kes kannatavad enim?

Neil teemadel debateerisid Peeter Koppel ja Erik Moora. Arutelu modereeris Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

