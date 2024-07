Tagasi 05.07.24, 09:56 Rahandusminister loodab riigivõlakirjadega saada vähemalt 100 miljonit eurot Riik loodab muu hulgas jaeinvestoritele suunatud riigivõlakirjadega kaasata suurusjärgus 100-200 miljonit eurot, ütles rahandusminister Mart Võrklaev.

Mart Võrklaev

Foto: Andras Kralla

Võrklaev rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et kuigi praegu on veel vara minna detailidesse, siis läheb riik raha laenama turutingimustel, mis võiks tähendada intressi 3-4 protsenti. Rahandusminister kinnitas, et kavatseb ka ise riigivõlakirju märkida.

Minister rääkis ka lähemalt, mille jaoks kavatseb riik võlakirjadega kaasatavat raha kasutada.

Mart Võrklaeva intervjueeris Martin Johannes Teder.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun