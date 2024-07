Tagasi 03.07.24, 12:20 Riik laenab väikeinvestoritelt võlakirjadega raha Valitsus kavatseb veel sel aastal teha Eesti inimestele suunatud võlakirjaemissiooni, väärtpaberite kogus ja pakutav intress selguvad hiljem.

Võlakirjadega kaasatud raha suunatakse riigieelarvesse, sealhulgas kasvanud riigikaitsekulude ja muude investeeringute katmiseks.

Foto: Andras Kralla

“Võlakirju on juba mitu aastat müüdud kutselistele investoritele ja rahvusvahelistele fondidele, nüüd on majandusekspertide soovitusel ja mitme Euroopa riigi eeskujul kavatsus teha need kättesaadavaks ka kohalikele väikeinvestoritele, kõigile Eesti inimestele,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev teate vahendusel.

