Tagasi 17.07.24, 11:29 Arco Vara uus juht tahab viia aktsia hinna tõusule Arco Vara värske juht Kristina Mustonen võtab uues ametis eesmärgiks viia kinnisvarafirma järgmisele tasemele ning kergitada aktsia hinda.

Arco Vara uus juht Kristina Mustonen

Foto: Raul Mee

Ettevõtte aktsia hind ei peegelda praegu õiget väärtust ja kaupleb alla raamatupidamusliku väärtuse, rääkis Mustonen Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Mustonen ütles, et tema ja nõukogu eesmärk on tõsta aktsia hinda. Kuna värskel juhil veel ei ole Arco Vara aktsiaid, siis plaanib ta neid ka endale soetada. Lisaks on Mustonen võtnud eesmärgiks viia ettevõtte omavarade maht 100 miljoni euroni. Selle jaoks on vaja alustada ka uute projektidega.

Samuti tuli juttu, mis Mustoneni motiveerib kinnisvara valdkonnas ning miks ta otsustas vahetada sektorit.

Intervjueeris Janno Riispapp.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun