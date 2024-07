Tagasi 23.07.24, 09:35 Ehitusfirma omanik: suured, kiired hinnatõusu ajad on möödas Need, kes panustavad ehitushindade langemisse, on eksiteel, rääkis ehitusettevõtte Ehitus5ECO üks omanik ja juhatuse liige Margo Padar.

Ehitus5ECO renoveerib ka Tallinna Linnateatrit. Fotol sarikapidu.

Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Ta märkis ka, et suured ja kiired hinnatõusu ajad ehituses on möödas. Padar prognoosib, et järgmistel aastatel püsivad hinnad stabiilsed. Samas tõdes ta, et hinnatase on praegu madalam, kui oli paar aastat tagasi.

Ehitus5ECO maksab töötajatele keskmiselt 3900 eurot palka. Padar sõnas, et nad üritavad turu kõrgemat palka maksta, aga kõik oleneb, kuidas ehitus välja tuleb. Seda ka palk väljendab.

Lisaks tuleb juttu milliseid ehitustöid tulevatel aastatel turule tuleb ning miks on ta skeptiline varjendite nõuete osas.

Intervjueeris Viivika Rõuk.

