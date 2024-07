Tagasi 17.07.24, 12:00 Nõrk üüriturg sunnib investori kastist välja Üüriturul on hetkel seis kinnisvarainvestori kahjuks, kuna valitseb ülepakkumine, laenuga ostetud kinnisvara eest tuleb endiselt maksta kõrget intressi, inflatsiooni tõttu raha väärtus langeb, ent kinnisvarahinnad seisavad paigal.

Kinnisvaraeksperdid (vasakult) Grete Kristel Pariis, Igor Habal, Aivar Roosik ja Ero Viik

Foto: Jake Farra / Erik Riikoja / kollaaž Äripäev

Kõik tegurid on justkui investori vastu, ent siiski on selline olukord mööduv. Kinnisvara on läbi aegade üks kindlamaid investeeringuid ning ka kaitse inflatsiooni vastu. Uurime, mida peaks praeguses situatsioonis tegema investor, kes on rajanud oma strateegia Tallinnas korterite soetamisele ning väljaüürimisele? Võtame eelduseks, et tegu on pikaajalise investoriga. Millised võiksid olla praktilised soovitused lähiaastateks, et saada oma portfellist võimalikult suurt tootlust?

