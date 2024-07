Tagasi 24.07.24, 08:27 Tallinna Sadam otsib alternatiive: tavakütustel toimimine muutub aina kallimaks Paari päeva eest sildus Muugal esimene rohemetanooliga sõitev laev, milline on laevakütuste tulevik, sellest rääkis Tallinna Sadama juhatuse liige ja äriarenduse juht Rene Pärt Äripäeva raadios.

Paari päeva eest sildus Muugal esimene rohemetanooliga sõitev laev. Foto: Tallinna Sadam

Pärt rääkis, et Eco Maestro tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud metanooli. Laev punkerdab Hollandis, kuid otsib ka teisi variante. Eestis praegu sellist kogust rohemetanooli ei ole.

Pärdi sõnul on potentsiaali metanoolil kõvasti. Alternatiivkütustena laevadele on peamiselt laual vesinik, metanool, ammoniaak. Kui rääkida millist kütust mingi laeva tüüp eelistab, siis see pilt on muutumas, ütles ta ja lisas, et survet avaldavad regulatsioonid, mis on viimastel aastatel vastu võetud. Tavakütusel opereerimine muutub järjest kallimaks.

Intervjuus tuleb võimalikest alternatiividest lähemalt juttu ja räägitakse ka kuidas läheb kaubavedu.

Intervjueeris Neeme Korv.

