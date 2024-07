Tagasi 17.07.24, 14:28 Euroopa Liit toetab Tallinna ja Helsingi Sadama ühisprojekti 15 miljoni euroga Euroopa Liit kiitis heaks 15,4 miljoni eurose rahastuse Tallinna ja Helsingi Sadama ühisprojektile sadamate vahel rohekoridori loomiseks.

Tallinna Sadam ehitab projekti raames Muuga sadamasse kaldaelektriühendused. Fotol börsifirma juht Valdo Kalm.

Foto: Andras Kralla

Nelja-aastase projekti Twin-Port IV eesmärk on Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse keskkonnamõjude vähendamine ning transpordivõimaluste parandamine. See on jätk juba toimivale kahe sadama vahelisele koostööle.

